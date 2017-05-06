مونتاري يعلق على واقعة الهتافات العنصرية

المصدر: إرم نيوز

قال الغاني سولي مونتاري نجم فريق بيسكارا الإيطالي، إنه تمت معاملته كمجرم، بعد ادعائه بأنه تعرض لاعتداء عنصري خلال إحدى مباريات الدوري الإيطالي قبل أيام أمام كالياري.

وتعرض مونتاري لهتافات عنصرية خلال مواجهة كالياري حيث احتج لحكم المباراة ليمنحه الإنذار الأصفر ثم خرج اللاعب من المباراة اعتراضًا على ما حدث.

لكن مونتاري أبدى ارتياحه بعدما ألغى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة إيقافه لمباراة واحدة، بحجة خروجه من الملعب دون إذن الحكم.

وقال في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “أشعر بأن شخصًا ما يسمع وأخيرًا سمعني، الأيام الأخيرة كانت صعبة جدًا بالنسبة لي، شعرت بالغضب والعزلة”.

وأضاف: “تمت معاملتي كمجرم، كيف يمكن معاقبتي عندما أكون ضحية للعنصرية؟، آمل أن تساعد قضيتي في عدم معاناة لاعبين آخرين مثلي”.

وتابع آسي ميلان وإنتر ميلان: “أتمنى أن يكون ما حدث نقطة تحوّل في إيطاليا، وأن تظهر للعالم ما يعنيه الوقوف على حقوقك، فهذا انتصار مهم لإرسال رسالة مفادها أنه لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع بشكل عام”.

وسبق لعدد من اللاعبين ذوي البشرة السمراء أن تعرضوا لهتافات عنصرية في الملاعب الإيطالية من بينهم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي خلال فترة لعبه لنادي آسي ميلان.