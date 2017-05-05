لماذا تبادل بوفون قميصه مع مبابي؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتفل جيانلويغي بوفون حارس يوفنتوس المخضرم بمباراته 100 في دوري أبطال أوروبا بالفوز على موناكو 2/0 في ذهاب قبل النهائي لكنه أثار الكثير التساؤلات عندما استبدل قميصه مع كيليان مبابي مهاجم المنافس عقب المباراة.

وبات المهاجم الشاب (18 عامًا) الذي سجل 18 هدفًا في أخر 18 مباراة رسمية، وتبديل بوفون الذي يكبر مبابي بنحو 21 عامًا لقميصه معه أثار بعض التساؤلات بشأن احتمالية انتقال المهاجم الفرنسي لفريق السيدة العجوز.

لكن بوفون كشف عن سبب تصرفه هذا الذي جاء بعد المباراة حيث بدا أنه أعد خطة لاستبدال قميصه مع مبابي قائلًا: “تبادلت قميصي مع مبابي لأنه عندما كنت شابًا لم يفعل أحد معي هذا الأمر حيث لم يحرص أي من اللاعبين الكبار على تبادل قميصه معي وكنت أكره لذلك”.

ويعتبر مبابي صاحب السرعة الهائلة السلاح المثالي لموناكو الذي ينتهج نزعة هجومية واضحة ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

ويتصدر المهاجم الشاب قائمة الفاعلية الهجومية في لاعبي أوروبا فيما يتعلق بمعدل تسجيل الأهداف مقارنة بعدد الدقائق ويتقدم على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وجذب مبابي اهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد بينما نجح اللاعب الشاب في الاحتفاظ بتواضعه وهدوئه.

وحصد بوفون، الذي يعد على نطاق واسع أفضل حارس مرمى في جيله، العديد من الألقاب خلال مسيرته المظفرة ففاز بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات مع يوفنتوس إضافة لكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006 لكنه لم يفز من قبل بدوري الأبطال وخسر مرتين مع يوفنتوس في النهائي في 2003 و2015.

وبات يوفنتوس قريبًا من التأهل للنهائي دوري أبطال للمرة الثالثة في مسيرة بوفون، حيث يحتاج بطل الدوري الإيطالي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لخوض المباراة النهائية.