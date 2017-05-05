إجبار الاتحاد الإيطالي على إلغاء إيقاف سولي مونتاري

المصدر: روما - إرم نيوز

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم الجمعة إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ألغى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على سولي مونتاري لاعب وسط بيسكارا لخروجه من الملعب أثناء مباراة بعد شكواه من هتافات عنصرية.

وحصل مونتاري (32 عامًا) على إنذار للاعتراض بعدما اشتكى للحكم وترك الملعب احتجاجًا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع ليلعب فريقه بـ 10 لاعبين في الدقائق الأخيرة من مباراته خارج ملعبه أمام كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فاز مونتاري. أُلغيت عقوبته الليلة”.

وقوبل قرار معاقبة لاعب الوسط الغاني بانتقادات واسعة النطاق.

وأدانه لاعبون آخرون ووصفت مجموعة بريطانية مناهضة للتمييز مسؤولي كرة القدم في إيطاليا بأنهم “جبناء” بينما وصف زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللاعب الغاني بأنه مصدر إلهام.

وواجهت إيطاليا وبعض الدول الأخرى صعوبات في استئصال الهتافات العنصرية من المباريات. وأدينت جماهير لاتسيو وإنتر ميلان بارتكاب سلوك عنصري خلال مباريات أخرى وتم تحذير الناديين بأنهما سيعاقبان بإغلاق جزئي للاستاد إذا استمر.

وقال مونتاري إنه اشتكى من أن بعض الجماهير، وبينهم أطفال، أطلقوا ضده هتافات عنصرية منذ بداية المباراة.

وبعد الواقعة حث اتحاد اللاعبين المحترفين السلطات الإيطالية على “اتخاذ إجراء حازم لضمان عدم تكرار ذلك مجددًا”.