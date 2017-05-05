بينهم محمد صلاح.. 3 دمى “مشنوقة” للاعبي روما الإيطالي (صور)

المصدر: إرم نيوز

علّق مجهولون 3 دمى مشنوقة بالقرب من المدرج الروماني التاريخي “كولوسيوم” لـ3 من نجوم نادي روما الإيطالي، بينهم المصري محمد صلاح، في واقعة أثارت جدلاً في إيطاليا.

وفقد روما فرصه في التتويج بالدوري الإيطالي بعدما خسر أمام لاتسيو، ليتسع الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 9 نقاط قبل 4جولات من ختام المسابقة.

وحملت القمصان الثلاثة أسماء: دانيلو دي روسي، رادجا نايغولان، ومحمد صلاح.

ولم يصدر تعليق من النجوم الثلاثة أو نادي روما على الواقعة حتى الآن.

وأضاف المجهولون لافتة: “نصيحة.. ناموا والأنوار مضيئة”، وهي تعتبر تهديدًا.

وربط البعض شنق الدمى وتعليقها بهذه الطريقة إلى تقارير تفيد اقتراب رحيل كل من محمد صلاح ودي روسي إلى انتر ميلان، فيما يبقى نايغولان قريبًا كالعادة من تشيلسي.

يذكر أن إدارة نادي روما تسعى إلى تجديد دماء الفريق، حيث أعلنت مؤخرًا اعتزال الأسطورة فرانشيسكو توتي نهاية الموسم، كما سيتم التعاقد مع نجوم جدد، وإنهاء عقد المدرب لوسيانو سباليتي.