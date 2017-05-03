يوفنتوس يسقط موناكو على ملعبه ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: باريس ـ إرم نيوز

وضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل غونزالو هيغواين هدفين ليحقق الفوز 2-صفر على مضيفه موناكو في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وأحسن هيغواين التعامل مع تمريرتين من البرازيلي داني ألفيس ليسجل في كل شوط ويسهل مهمة الفريق الإيطالي في لقاء الإياب بملعبه الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية في كارديف.

وكان ريال تفوق 3-صفر ذهابا في ملعبه سانتياغو برنابيو بفضل ثلاثية كريستيانو رونالدو أمس الثلاثاء.