إيقاف مونتاري يتسبب في انتقادات لاتحاد الكرة الإيطالي.. تعرّف على ما حدث

المصدر: روما ـ إرم نيوز

انتقدت مؤسسة كيك ايت اوت البريطانية، المعنية بمناهضة التمييز، سلطات كرة القدم في إيطاليا لما سمته “الافتقار للشجاعة” بعد إيقاف سولي علي مونتاري لاعب وسط بيسكارا لمباراة واحدة بعدما خرج من ملعب كالياري إثر تعرضه لإهانات عنصرية من جانب الجمهور.

وذكر مسؤولو المبادرة في بيان أن جاريث كروكس المهاجم السابق في ليفربول، والذي يعمل وصيًا مستقلًا في المنظمة، حث اللاعبين ذوي البشرة السمراء في إيطاليا على الامتناع عن اللعب مطلع الأسبوع المقبل إلا إذا تم الغاء العقوبة.

وحصل مونتاري على إنذار بسبب الاعتراض بعدما اشتكى للحكم تعرضه لإهانات يوم الأحد الماضي وغادر الملعب احتجاجًا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع ليترك فريقه يخوض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

وحصل اللاعب الغاني على بطاقة صفراء ثانية لمغادرة الملعب دون إذن وهي العقوبة التي أكدتها اللجنة التأديبية برابطة الدوري ليتقرر إيقافه مباراة واحدة بصورة تلقائية.

وأضافت اللجنة أنها لن تتخذ أي إجراء ضد كالياري بسبب تورط نحو 10 مشجعين في توجيه إهانات لمونتاري.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء “لا ينبغي تقبل إخفاق السلطات الإيطالية على نحو يفتقر للشجاعة بعدم اتخاذ إجراء”.

وتابعت: “لا يصدق أن كالياري أفلت من العقاب لأن ‭‭’‬‬عشرة فقط‭‭’‬‬ من جماهيره تورطت في الواقعة. لا ينبغي أن يتكرر هذا الموقف”.