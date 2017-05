إيقاف مونتاري بعد شكواه من تصرفات عنصرية

قررت لجنة الانضباط، التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إيقاف سولي علي مونتاري، لاعب وسط بيسكارا، مباراة واحدة عقب خروجه من الملعب في لقاء فريقه أمام كالياري بالدوري المحلي، يوم الأحد الماضي، لحصوله على إنذار بسبب اعتراضه على هتافات عنصرية من قبل الجماهير.

وأضافت اللجنة أنها لن تتخذ أي إجراء ضد كالياري بسبب تورط نحو 10 مشجعين في توجيه إهانات لمونتاري.

كما تمت إدانة فريقي لاتسيو وإنتر ميلان بسبب سلوك عنصري من قبل جماهيرهما خلال مباريات أخرى، وتم تحذيرهما من إمكانية مواجهة عقوبة إغلاق قطاعات من المدرجات في ملعبيهما إذا ما تكرر مثل هذا السلوك مستقبلا.

Sulley Muntari telling them “this is my colour”

bravo bro ???????????? pic.twitter.com/ZLxFQtLnvu

— highxtillxixdie (@sammQuan) May 1, 2017