إيقاف ستروتمان لاعب روما مباراتين بسبب ادعاء السقوط (فيديو)

المصدر: روما - إرم نيوز

أعلنت لجنة الانضباط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إيقاف كيفن ستروتمان، لاعب وسط روما، مباراتين بسبب ادعاء السقوط في خسارة فريقه 3-1 أمام لاتسيو في قمة العاصمة.

واحتسب الحكم دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب الهولندي البالغ عمره 27 عاما داخل منطقة الجزاء لكنه عوقب بأثر رجعي بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب لاتسيو لم يلمسه.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان بموقعها على الإنترنت: “بعد أن مرر الكرة جانبيا بقدمه سقط ستروتمان بشكل غير طبيعي على الأرض”.

وسيغيب ستروتمان عن مباراتين مهمتين لروما ضد ميلانو صاحب المركز السادس، يوم الأحد المقبل، ثم أمام يوفنتوس المتصدر في 14 مايو آيار.

ويحتل روما المركز الثاني في الترتيب بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس لكنه يتقدم بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثالث.