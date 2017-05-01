ما هي الأندية التي يحرص النجم الصاعد كليان مبابي على متابعتها؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

كشف باتريك مبابي عن الأندية التي يحرص ابن أخيه، نجم موناكو الصاعد كليان مبابي، على متابعتها كل أسبوع رغم انشغاله باللعب لفريقه الفرنسي.

وقال باتريك مبابي في تعليقه حول معرفة النجم الصاعد بيوفنتوس: “بالنسبة لهذا اللقاء فهو ليس مطالب بدراسة يوفنتوس لأنه يشاهد لقاءاته كل أسبوع رفقة لقاءات برشلونة وريال مدريد وتشيلسي”.

وتهتم أندية كبرى بالنجم الصاعد لكرة القدم الفرنسية من بينها ريال مدريد وبرشلونة وعدة فرق إنجليزية، وقد يصل ثمنه لأكثر من 120 مليون يورو، ويحطم رقم مواطنه بول بوغبا المنتقل الصيف الماضي لفريق مانشستر يونايتد.

وأكد عم النجم الفرنسي أنه يحاول تطوير مستواه عبر مشاهدة لقاءات الفرق الكبرى وقال: “يفعل كل ما يستطيع لمتابعة لقاءات تلك الفرق وإن لم يستطع يشاهد مقاطع فيديو لتطوير مستواه كما يقرأ الجرائد والمجلات دائمًا”.

وأضاف متحدثًا عن إمكانية فوزه في المستقبل بالكرة الذهبية: “ربما في المستقبل سيكون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، لن يكون لا رونالدو ولا ميسي والثلاثي النهائي سيكون نيمار وديبالا ومبابي”.

وسجل مبابي 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا في لقاءات دور الـ 16 أمام مانشستر سيتي وربع النهائي أمام بروسيا دورتموند ليقود فريقه موناكو لنصف نهائي المسابقة للمرة الرابعة في تاريخه.