بوفون يكشف عن “الوعد الغبي” الذي اتخذه وتراجع عنه

المصدر: إرم نيوز

أكد جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس الإيطالي، أنه تراجع عن قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، بعد أن خرج من مباراتي برشلونة الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أن تهتز شباكه.

وحافظ جيجي على نظافة شباكه في مواجهة برشلونة ذهاباً وإياباً بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه للوصول إلى نصف النهائي.

وقال بوفون: “لقد وعدت بالاعتزال في نهاية الموسم إذا أبقيت شباكي خالية من الأهداف أمام برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب”، وفقًا لما ورد عن شبكة “سكاي سبورتس”.

وأضاف: “إدارة النادي منعتني من تنفيذ الوعد الذي قطعته على نفسي، “قلت للرئيس، أندريا أنيلي، وقال لي إنني في بعض الأحيان أقول أشياء غبية، لا داعي للقلق والتوتر في ذلك الوقت، لذلك عدت عن الوعود، الرئيس لديه خبرة أكثر مني وأعطاني نصائح جيدة”.

وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، بعد أن أطاح بالبارسا، من ربع النهائي، عقب الفوز عليه بثلاثية دون رد، في مجموع المباراتين.

ويتصدر صاحب الـ39 عاماً، قائمة أكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكه هذا الموسم بدوري الأبطال، برصيد 8 مباريات من أصل 10.