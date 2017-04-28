لماذا هدد دي روسي اللاعبين الشبان بتكسير أسنانهم؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يبدو أن دانييلي دي روسي نجم روما منزعج للغاية من لاعبي الجيل الحالي الذي توعد “بتهشيم أسنان بعضهم بعصا البيسبول” بسبب شغفهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمد دي روسي (33 عامًا) في مسيرته على الجهد والعرق وليس من المستغرب رد فعله على اللاعبين الشبان الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من اهتمامه بتطور مستواهم في الملعب.

وفي حواره مع موقع أونديسي الإيطالي قال “عندما بدأت مسيرتي قبل نحو 20 عامًا كان الوضع مختلفًا. الآن اللاعب الذي يبلغ عمره 20 عامًا فقط ويشارك في الفريق الأول له متابعون على “انستغرام” أكثر مما لدى ليونيل ميسي”.

وأضاف “عندما كنت صغيرًا، كان اللاعبون الأكبر سنًا منّي يقولون لي: “هذا لم يكن في أيامي الأولى” وهذه هي الحياة وستستمر كذلك دائمًا. لكن بعض هؤلاء اللاعبين يثيرون أعصابي لأنهم ينشرون صورًا ومقاطع فيديو من داخل غرفة خلع الملابس قبل المباراة، ويفعلون أكثر من ذلك ولهذا تمنيت لو هشمت أسنانهم بعصا البيسبول. لكن بعد 20 عامًا سيشْكون من شباب اليوم أيضًا”.

وفي مقابلة واسعة النطاق، اعترف دي روسي أيًضا بأنه شعر ببعض الندم على عدم انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز أو الليغا بدلًا من خوض مسيرته كلها مع ذئاب روما.

لكنه اعترف أيضًا بأن فكرة رحيله عن نادي طفولته كانت تسبب له الكثير من الألم والبكاء، موضحًا: “كنت بحاجة للعب في روما بسبب المتعة النفسية والعاطفية بارتدائي هذا القميص. كنت أشارك والدموع في عيني. حيث كنت أنظر في أرجاء الملعب الأولمبي وأقول لنفسي إنها قد تكون المباراة الأخيرة. تلك اللحظات جعلتني أدرك أنني لا يمكن أن أعيش من دون روما”.