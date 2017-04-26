زوجة ميرتنز هداف نابولي تتحكم في مصيره

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

تنتظر الدولي البلجيكي دريس ميرتنز هداف نابولي الإيطالي قرارات مصيرية خلال الفترة المقبلة حيث يفكر المهاجم البالغ عمره 29 عامًا في الرحيل عن النادي لكنه ينتظر قرار زوجته.

ويخوض ميرتنز موسمًا رائعًا حيث سجل 31 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة في 56 مباراة خاضها مع النادي الإيطالي ومنتخب بلاده هذا الموسم وهذا أفضل رقم يحققه في مسيرته.

وينتهي عقد ميرتنز العام المقبل ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه بينما يرغب نابولي في بقائه لكن القرار الأخير في يد زوجته كاترين كيرخوفس.

وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي أن الدولي البلجيكي يريد البقاء لكن زوجته تقف حجر عثرة أمام ذلك، موضحًا “ميرتنز يريد البقاء لكن يجب أن نسأل زوجته أولًا. لو وجد اللاعب حلًا معها لا شك أنه سيبقى معنا وسنرحب به بشدة”.

لكن يبدو أن كاترين كيرخوفس مصرة على رحيل زوجها عن نابولي وسيتحدد ذلك خلال الفترة المقبلة مع نهاية الموسم الحالي.

وسجل ميرتنز هدفًا في تعادل نابولي بهدفين لمثلهما مع ساسولو بالدوري يوم الأحد الماضي ليظل الفريق في المركز الثالث متأخرًا بأربع نقاط عن روما صاحب المركز الثاني قبل خمس جولات على النهاية.