إنتر ميلان يحتجز لاعبيه في مقر التدريبات.. تعرّف على السبب

المصدر: روما ـ إرم نيوز

سيحتجز إنتر ميلان سيونالي لاعبي الفريق الأول في مقر تدريباتهم حتى نهاية الأسبوع بعد الهزيمة “غير المقبولة” أمام فيورنتينا يوم السبت الماضي كما وصفها النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعبر النادي عن دعمه للمدرب ستيفانو بيولي الذي عرض استقالته كما ذكرت وسائل إعلام محلية بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني لتستقبل شباكه أربعة أهداف في 17 دقيقة خلال خسارته 5-4 خارج ملعبه في الدوري.

وقال انترناسيونالي في بيان “بعد نتيجة مباراة السبت دعا النادي جميع أفراد الفريق الأول للدخول في معسكر ممتد” مشيرًا إلى أن الإجراء قد يستمر حتى مواجهة ضيفه نابولي يوم الأحد.

وأضاف “الطريقة التي خسر بها الفريق أمام فيورنتينا غير مقبولة للمشجعين سواء داخل إيطاليا أو خارجها.

“الجميع في النادي في حالة تركيز الآن لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل نتائج وإنهاء الموسم بشكل قوي.”

وتعتاد أندية إيطالية على معاقبة اللاعبين بعد مباريات متواضعة بحبسهم في معسكرات تدريبية رغم الانتقادات التي توجه لهذا الأسلوب الذي يشبه عقاب الأطفال في المدارس وقد لا يناسب هذا لاعبين محترفين يتقاضون رواتب كبيرة.

ويبيت اللاعبون في مقر التدريب أو في فندق حسب قدرات النادي.

وأعلن النادي دعمه لبيولي وهو تاسع مدرب للفريق في آخر ست سنوات.

وقال في بيانه “انضم بيولي للفريق في ظروف صعبة وقدم عملًا استثنائيًا خلال ستة أشهر ويستحق كامل الاحترام.”

ولم يفز إنتر ميلان بطل إيطاليا 18 مرة بأي لقب كبير منذ نال الكأس المحلية في 2011 وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في آخر خمسة مواسم.

ويحتل إنتر المركز السابع حاليًا في الدوري بعيدًا عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.