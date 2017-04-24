محمد صلاح يقود روما للحفاظ على وصافة ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه روما لاكتساح مضيفه باسكارا 4 /1 اليوم الإثنين في المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقمص صلاح دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لروما في الدقيقتين 48 و60 بعد أن تكفل الهولندي كيفن ستروتمان والبلجيكي رادغا ناينغولان بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 44 و45.

وجاء الهدف الوحيد لفريق بيسكارا بتوقيع لاعب الوسط الليبي أحمد بن علي في الدقيقة 83.

ورفع روما رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر ومتفوقا بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

وظل بيسكارا في المركز العشرين الأخير برصيد 14 نقطة وبات على بعد خطوة واحدة من الهبوط للدرجة الثانية.