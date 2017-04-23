نابولي يفلت من الخسارة ويتمسك بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

أهدر نابولي فرصة انتزاع المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم من روما بعدما تعادل مع مضيفه ساسولو 2/2 اليوم الأحد في المرحلة الـ 33 من المسابقة.

واكتفى نابولي بنقطة التعادل ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف روما الذي يحل ضيفًا على بيسكارا غدًا الإثنين في ختام منافسات المرحلة، كما رفع ساسولو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح درايس ميرتنز التسجيل لنابولي في الدقيقة 52 بمساعدة خوسيه كاييخون، ليرفع اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 22 هدفًا.

وأدرك دومينيكو بيراردي التعادل لساسولو في الدقيقة 59 مستغلًا خطأ من ماريك هامسيك.

وعاند الحظ نابولي، حيث تصدى القائم لكرتين من ميرتنز ولورينزو إنسيني ثم تقدم ساسولو بهدف سجله لوكا مازيتيلي في الدقيقة 80 قبل أن يخطف البديل أركاديوز ميليك هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 85.

وبدأت المباراة، كما هو الحال في كل المنافسات الرياضية المقررة مطلع هذا الأسبوع بإيطاليا، بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على الدراج الإيطالي ميشيل سكاربوني الذي لقي مصرعه أمس السبت في حادث مروري خلال التدريب.