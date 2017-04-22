نابولي يغلق الباب أمام ليفربول وآرسنال بتجديد عقد إنسيني

المصدر: روما - إرم نيوز

كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم السبت، أنه جدّد عقد مهاجمه لورينزو إنسيني، ليقطع بذلك الطريق على ليفربول وآرسنال الإنجليزيين للتعاقد مع اللاعب بعد أن تحدث العديد من التقارير مؤخرًا عن رغبة كل منهما في الحصول على خدمات اللاعب.

ونشر النادي، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعب خلال توقيع العقد الجديد مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي في مؤتمر صحفي، وذكرت شبكة “إيي.إس.بي.إن” أن العقد الجديد يقضي باستمراره مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2022.

ويقدم إنسيني، البالغ من العمر 25 عامًا، حاليًا أفضل موسم له بالدوري الإيطالي، حيث سجل لنابولي 14 هدفًا، وصنع سبعة أهداف، بينما سجل إجمالي 16 هدفًا وصنع عشرة أهداف في 43 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.