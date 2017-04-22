مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم بونوتشي من يوفنتوس

المصدر: لندن - إرم نيوز

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) لضم المدافع ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار موقع “فوتبول-إيطاليا” إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صرح غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أن بونوتشي واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة له في العالم.

وكان بونوتشي، الذي سيكمل الثلاثين من عمره في أيار/مايو المقبل، قد مدّد عقده مع يوفنتوس في كانون أول/ديسمبر الماضي ليستمر حتى حزيران/يونيو 2021 .

ومع ذلك، يبدو مانشستر سيتي عاقدًا العزم على التعاقد مع اللاعب، حيث ذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يشكل صفقة قياسية بالنسبة لمدافع.