إلقاء القبض على والد لاعب لاتسيو لحيازته مواد مخدرة

المصدر: روما - إرم نيوز

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن والد ريكاردو كيشنا، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، والمعار حاليًا إلى ليل الفرنسي، أُلقي القبض عليه في العاصمة روما، بسبب حيازته مواد مخدرة.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن والد اللاعب نفى الإتجار في المواد المخدرة ، مشيراً إلى أنه ثري مما لا يجعله بحاجة إلى ممارسة هذا العمل غير المشروع.

ويتواجد كيشنا في فرنسا حيث يشارك ضمن صفوف ليل بالدوري الفرنسي بينما يُقيم والده دينيش، البالغ من العمر 45 عامًا، في روما.

وذكرت إذاعة “راديوسي” الإيطالية ان الشرطة ألقت القبض على دينيش كيشنا في منزله، وبحوزته 80 غرامًا من الماريغوانا كان يخفيها خلف لوحة مثبتة على الحائط.

وقال دينيش أمام المحكمة: “إنها فقط للاستخدام الشخصي.. نجلي ريكاردو لاعب في فريق لاتسيو، وأنا أعمل معه، وأتقاضى 50 ألف يورو سنويًا، أنا ثري ولست بحاجة للإتجار في المخدرات”.