تصرف مشين من ماكسي لوبيز ضد حكم (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

فضحت عدسات الكاميرا الأرجنتيني ماكسي لوبيز، مهاجم تورينو الإيطالي، وهو يلقي المياه على مؤخرة حكم مباراة فريقه أمام كروتوني.

ولم يتمالك مهاجم برشلونة السابق نفسه أثناء تلقي المدافع البرازيلي كارلاو العلاج وجذب زجاجة المياه من زميله المهاجم أندريا بيلوتي ثم رشها على مؤخرة الحكم في مشهد غريب للغاية.

وحصل بيلوتي، مهاجم تورينو، على ركلة جزاء مثيرة للجدل وأحرز منها هدفًا أمام كروتوني مسجلاً هدفه الـ25 هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع إدين دجيكو، مهاجم روما، ولكن سيمي تعادل 1-1 لكروتوني المهدد بالهبوط.

وفور شعور الحكم دانيال دوفيري بالمياه على مؤخرته استدار سريعًا، لكن لوبيز تظاهر بعدم وجود أي شيء غريب، لكنه فشل برؤية ما فعله المهاجم الأرجنتيني المثير للجدل.

ومع ذلك وجد الحكم الأمر مضحكًا ولم يشهر البطاقة الصفراء في وجه المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا لينتشر الفيديو في جميع أنحاء العالم رغم عدم إثارته للضحك.

إذ أن هذا الفيديو ينم عن عدم احترام صارخ للحكم، وهو الأمر الذي انتقدته جماهير تورينو بشدة، لكن لوبيز استبدل منتصف الشوط الثاني ليحل محله مواطنه لوكاس بوي.