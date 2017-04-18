داني ألفيس يقبّل أرضية ملعب الكامب نو.. ويؤكد: إحساس غريب (صور)

المصدر: إرم نيوز

ظهر داني ألفيس، ظهير أيمن نادي يوفنتوس الإيطالي، وهو يُقبّل أرضية ملعب الكامب نو، معقل فريق برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويطمح برشلونة لريمونتادا جديدة، يتجاوز بها هزيمة الذهاب العريضة (3ـ0).

وقال ألفيس، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: “المواجهة أمام برشلونة ستكون صعبة، لكن لو لعبنا من أجل الفوز فسنسبب لهم المتاعب، فرصنا في التأهل هي 60% لكن نحترم برشلونة”.

وأضاف: “سعيد بالعودة من جديد إلى الكامب نو، إحساس غريب، هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها”.

وتابع: “اللعب مع هيغواين هو من دواعي سعادتي، لاعبون مثله يقدمون أفضل ما لديهم، نحن هنا للقتال ولاستخدام الخبرات التي نمتلكها من أجل تحقيق حلمنا في دوري الأبطال”.

وأردف: “لاعبو يوفنتوس يدرسون منافسيهم جيدًا، ونعلم بالضبط ما علينا فعله غدًا، ستكون مهمة كبيرة، إذا نجحنا في إقصاء برشلونة، سنكون قد أقصينا أفضل فريق في العالم”.