كيف سيعود إنتر ميلان ضمن أفضل 10 أندية في العالم؟ خافيير زانيتي يجيب

قال خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، في مقابلة مع رويترز، إن ناديه، الذي يغيب عن دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي، مصمم على استعادة مكانته كواحد من بين أفضل عشرة أندية في العالم.

وقال زانيتي، القائد السابق الذي شارك في 858 مباراة خلال 19 عامًا، وهو رقم قياسي للنادي: إن إنتر ميلان ملتزم بتطوير استاد سان سيرو مع جاره وغريمه ميلانو.

ولعب الأرجنتيني لإنتر ميلان في واحدة من أنجح فتراته، إذ ساعده على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي أربع مرات متتالية كللها بالفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال بقيادة جوزيه مورينيو في 2010.

ومنذ ذلك الحين دخل إنتر ميلان مرحلة من عدم الاستقرار تزامنت مع تراجع مستوى الدوري الإيطالي، الذي لم يتمكن من مجاراة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني ماليًا.

Waiting for Inter-Milan with Nerazzurri fans from Nanjing! ????????⚫️???? #DerbyMilano pic.twitter.com/X51Vxfp6cR

— Javier Zanetti (@javierzanetti) April 14, 2017