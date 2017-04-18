لماذا يخشى أليغري حكم مباراة برشلونة ويوفنتوس؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهولندي بيورن كويبرس لقيادة لقاء برشلونة ويوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام الأربعاء في ملعب الكامب.

ويبحث الفريق الكاتالوني عن ريمونتادا ثانية بعد التي حققها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور 16 وخسر لقاء الذهاب 3-0.

وقاد الحكم الهولندي لقاء برشلونة وروما في عهد لويس إنريكي الموسم الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

ويملك الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الحالي ذكرى سيئة مع الحكم الهولندي حيث قاد لقاء فريقه السابق ميلان أمام برشلونة في إياب ربع نهائي موسم 2011-2012 وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وفي ملعب الكامب نو منح الحكم الهولندي ضربتي جزاء لبرشلونة سجلهما ميسي في الشوط الأول منحاها التفوق 2-1 بعدما أدرك ميلان التعادل 1-1 قبل أن ينهي أندرياس إنييستا أحلام الفريق الإيطالي بهدف ثالث في الشوط الثاني.

وكانت ضربة الجزاء الثانية مثار جدل من ميلان لكون مدافعه نيستا تبادل الشد بالقميص مع سيرجيو بوسكيتس.