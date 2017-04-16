لماذا أصبح بوفون يمثل كابوسًا لميسي؟ الحارس يجيب

المصدر: روما - إرم نيوز

قال جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس، إن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، لم يكن محظوظًا خلال مواجهاته أمام السيدة العجوز، مشيرًا إلى أن قوة دفاع اليوفي ساعدته على عدم تلقي أية أهداف بقدم المهاجم الأرجنتيني.

وأشار بوفون، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أنه لم يخض مواجهات عديدة أمام هداف برشلونة، على صعيدي الأندية والمنتخبات، بقوله: “لم تكن لديّ فرصة كافية لمواجهة ميسي”.

الصحيفة قالت إن بوفون بات يمثل كابوسًا بالنسبة لميسي، خاصة وأن الأخطبوط الإيطالي واحد من حراس المرمى القليلين، الذين لم تهتز شباك مرماهم بأهداف البرغوث الأرجنتيني.

وأضاف بوفون: “دفاع يوفنتوس القوي، صعّب الأمور على ليونيل، خلال مبارياتنا السابقة أمامه، أنا بالفعل محظوظ باللعب مع أفضل مدافعين في العالم، ولكن دعونا نرى ما سيحدث خلال المباراة المقبلة يوم الأربعاء”.

وأكمل: “أنا واحد من أشد المعجبين بميسي، قلت في الماضي أنني حاولت لمسه لكي أتأكد من كونه إنسانًا مثلنا أم لا، هو بالفعل لاعب مذهل”.

وواجه ميسي بوفون في مباراتين فشل خلالهما في هز شباكه، ويترقب جمهور برشلونة ويوفنتوس، المواجهة الثالثة بينهما، حين يستضيف برشلونة فريق يوفنتوس، مساء الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب “يوفنتوس ستاديوم”.