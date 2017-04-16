إنريكي: برشلونة سيواجه يوفنتوس بـ 8 مهاجمين

المصدر: إرم نيوز

قال لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إن فريقه قادر على العودة من جديد أمام يوفنتوس كما حدث وعاد بعد خسارة أصعب أمام باريس سان جيرمان.

وخسر برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد في إيطاليا.

وحقق برشلونة عودة تاريخية في دور الـ16 حينما هزم باريس سان جيرمان 6/1 بعدما خسر ذهابا 4/صفر.

وقال إنريكي في تصريحات صحافية إنه سيلعب بـ8 مهاجمين في مباراة العودة بكامب نو معقل برشلونة.

وتابع “ليس لدي ما أخسره، سنقاتل”.

ويرى محللون إن عودة برشلونة أمام باريس سان جيرمان من الصعب أن تتكرر أمام يوفنتوس لما يمتكله الأخير من دفاع قوي، ورغبة في الاستمرار في البطولة.

وطالب إنريكي جماهير برشلونة بالإيمان بقدرات اللاعبين، ورغبتهم في التأهل لنصف النهائي.