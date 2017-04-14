كم تكلفت صفقة بيع ميلان؟

المصدر: إرم نيوز

قال الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الايطالي ماركون فاسوني إن الصفقة الإجمالية لبيع النادي لمستثمرين صينيين تصل قيمتها إلى مليار يورو.

ووقّع رجل الأعمال الصيني “هان لي” على أوراق ملكية نادي ميلان الإيطالي، بعدما سدد الدفعة الأخيرة، التي تبلغ 370 مليون يورو إلى شركة “فينفسيت”.

وعقد الاجتماع، أمس الخميس، بمكتب محاماة شهير، وضم الرئيس التنفيذي لميلان، ماركون فاسوني، والمدير الرياضي أدريانو جالياني، وهان لي، المالك الجديد.

وسيدفع المستثمرون الصينيون 740 مليون يور ثمنا للنادي بما في ذلك الديون.

وأضاف فاسوني في مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة رسميا أن الملاك الجدد سيدفعون إلى جانب ذلك 100 مليون يورو لتغطية نفقات الإدارة خلال الفترة التي تسبق إتمام إجراءات الصفقة كما سيتم استثمار مبلغ 160 مليون يورو في النادي.