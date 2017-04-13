هل يسير ديبالا على خطى ميسي؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يعيش الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حالة فنية فريدة من التوهج والتألق خلال الموسم الحالي ظهرت بكل قوة في لقاء فريقه ضد برشلونة الإسباني بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديبالا هدفين ليوفنتوس في مرمى برشلونة ليصنع الفارق ويجعل الجميع يشهد بموهبته العالية بل ويؤكد أنه امتداد لمواطنه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين والبارسا.

ويبدو أن يوفنتوس الإيطالي نجح في استنساخ موهبة ميسي ولكن بنكهة إيطالية في وجود ديبالا الساحر الجديد كما تلقبه جماهير السيدة العجوز.. فهل يسير ديبالا على خطى ميسي؟ هذا ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

ديبالا والموسم الاستثنائي

يقدم ديبالا موسمًا استثنائيًا مع يوفنتوس بعد أن نجح فريق السيدة العجوز في التقاط الموهبة اللامعة التي ظهرت وتألقت مع باليرمو الإيطالي موسم 2014 – 2015 لينضم للبيانكونيري مقابل 28 مليون يورو.

خاض ديبالا 36 مباراة في الموسم الحالي بواقع 2493 دقيقة مع يوفنتوس في مختلف البطولات، وسجل الساحر الأرجنتيني 16 هدفًا كما أنه صنع 8 أهداف لزملائه.

يتميز ديبالا في الموسم الحالي بأنه أكثر قدرة على هز الشباك كما أنه كوّن دويتو مرعبًا بنكهة أرجنتينية مع مواطنه غونزالو هيغواين الذي انضم للفريق قادمًا من نابولي.

ويرى المحلل الشهير خالد بيومي في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز” أن ديبالا لاعب موهوب وخطير ولديه القدرات للعب على المرمى بأسلوب رائع.

وأشار بيومي إلى أن ديبالا يستطيع قلب موازين المباراة بتحركاته الذكية خلف المهاجم موضحاً أن الفريق الإيطالي استطاع توظيف النجم الأرجنتيني في مركز المهاجم الوهمي خلف هيغواين ببراعة.

حلم الكرة الذهبية

يسعى ديبالا لقيادة يوفنتوس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أملًا في تحقيق حلم الكرة الذهبية.

ويأمل ديبالا أن يحقق لقب التشامبيونز لييغ مع يوفنتوس ويحصد اللقب القاري وهو الأمر الذي يكفل للنجم الأرجنتيني التألق والمنافسة بكل قوة على الفوز بلقب الكرة الذهبية خاصة مع تراجع مواطنه ليونيل ميسي بخلاف أن ضياع لقب أوروبا سيقلص فرص تتويج كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي.

خليفة ميسي

“هو خليفة ميسي بلا جدال” هكذا قال ماوريتسيو زامباريني رئيس نادي باليرمو الإيطالي حين سُئل عن مستوى ديبالا المتطور.

ويرى رئيس باليرمو أن ميسي تم استنساخه في إيطاليا بأداء تكتيكي مميز في هيئة ديبالا وهو ما يساعد الأخير في التطور بشكل كبير ويمنحه التألق والثقة في المرحلة القادمة.

وقال النجم الأرجنتيني هيغواين: ” هناك العديد من أوجه التشابه بين، ميسي وباولو الذي يثبت ذلك كل يوم، ولكن ديبالا لاعب صغير ولديه كافة الخصائص والإمكانيات التي تؤهله ليكون لاعبًا كبيرًا، ولكن هذا يعتمد على جهده وعمله، أعتقد أنه أقرب واحد مشابه لميسي”.

وتابع: “من اللازم على ديبالا التركيز بقوة، لأنه ستكون هناك مراحل صعبة في انتظاره، وسيكون هناك الكثير من الصعود والهبوط في المستوى لكنه عليه دائمًا في كل الأحوال الحفاظ على التوازن وعدم الاستماع للانتقادات”.

أنظار الليغا

يترقب عملاقا أندية الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة الفوز بصفقة ديبالا وخطف خدماته لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

ويأمل ريال مدريد الاستفادة من ضم ديبالا لأنه القادر حاليًا على تكوين مثلث رعب بجانب غاريث بيل وكريستيانو رونالدو بينما يطمع برشلونة أن يحصد خدمات ميسي الجديد.

وطالب محمد زيدان، نجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، ديبالا بعدم الرحيل عن يوفنتوس إلا إذا ضمن التواجد بشكل أساس في فريقه الجديد.

وأضاف زيزو في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: “ديبالا لن يستطيع المشاركة أساسيًا في وجود ميسي، ربما تكون فرصه أقوى بكثير في تشكيلة ريال مدريد أو في الدوري الإنجليزي وبالتالي عليه عدم التسرع بالرحيل عن يوفنتوس”.