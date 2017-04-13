فوز أياكس وسيلتا فيغو وتعادل مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

المصدر: عواصم- إرم نيوز

فرّط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فوز سهل كان في متناوله أمام مضيفه أندرلخت البلجيكي، ليسقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي 1/1 في ذهاب دور الـ 8 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وأسفرت نتائج باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه شالكة الألماني 2/0، وسيلتا فيغو الإسباني على ضيفه جينك البلجيكي 3/2.

وبادر النجم الأرميني هنريك مخيتريان بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 37، قبل أن يتسابق نجومه في إهدار الفرص السهلة التي أُتيحت لهم خلال اللقاء، ليأتي العقاب في الوقت القاتل، بعدما أدرك لياندير ديندونكير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.

وبات يكفي مانشستر يونايتد التعادل السلبي في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) يوم الخميس القادم، لحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، فيما أصبح يتعين على أندرلخت الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 من أجل استمرار مغامرته في البطولة.

من جانبه، ووضع أياكس أمستردام قدمًا في المربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه الثمين 2/0 على ضيفه شالكة.

وتقمص دافي كلاسين دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدفي الفريق الهولندي في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و52.

وعلى ملعب بالاييدوس، اقتنص سيلتا فيغو فوزًا صعبًا 3/2 من ضيفه جينك، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام ببلجيكا الأسبوع المقبل.

وافتتح جان بول بويتوس التسجيل مبكرًا للفريق البلجيكي في الدقيقة 10، قبل أن يستعيد سيلتا فيغو اتزانه سريعًا، بعدما أحرز 3 أهداف عن طريق بيون سيستو وإياغو أسباس وجون جويديتي في الدقائق 15 و18 و38.

وفي الشوط الثاني، قلص توماس بوفيل الفارق، بإحرازه الهدف الثاني لجينك في الدقيقة 67.

وكانت مباراة ليون الفرنسي مع بشكتاش التركي في ذهاب الدور ذاته قد تأجلت لمدة 45 دقيقة بسبب شغب جماهير الفريق التركي التي ألقت الألعاب النارية قبل انطلاق اللقاء.