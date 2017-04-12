إيقاف ايتسو مدافع جنوة 18 شهرا.. تعرف على السبب

المصدر: روما ـ إرم نيوز

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عاقب أرماندو ايتسو مدافع جنوة بالإيقاف 18 شهرا وغرّمه 50 ألف يورو (53 ألف دولار) بسبب مزاعم تلاعب في نتائج مباريات.

وعوقب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لمعرفته بالأمر دون الإبلاغ عنه عندما كان يلعب في صفوف نادي أفيلينو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم في موسم 2013-2014.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن محامي ايتسو قوله إن اللاعب سيستأنف ضد العقوبة.

ولم تفرض محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي عقوبة الإيقاف لست سنوات التي كان يطالب بها الادعاء الشهر الماضي. وحقق المسؤولون في مباراتين خاضهما أفيلينو في مايو أيار 2014.

وقالت المحكمة في بيان “التردد الذي أظهره ايتسو وإنكار الأحداث والظروف … يشير إلى أن هناك ما يثبت على الأقل معرفته الفعلية بالمحاولات الساعية للتلاعب في نتائج مباريات.”

واستدعي ايتسو إلى منتخب إيطاليا في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنه لم ينضم إلى التشكيلة.