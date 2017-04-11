ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح برشلونة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: روما - إرم نيوز

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه، يوفنتوس الإيطالي، لاكتساح ضيفه برشلونة الإسباني 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما باولو ديبالا في الدقيقتين السابعة و.22

وفي الشوط الثاني،أضاف جيورجيو كيليني الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة .55

وكان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق بورتو البرتغالي 3 / صفر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما صعد برشلونة لهذا الدور بتغلبه على باريس سان جيرمان 6 / 5 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام مباراة العودة بملعب كاب نو، معقل فريق برشلونة، يوم 19 نيسان/أبريل الجاري، وأصبح برشلونة بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف للصعود للدور قبل النهائي، فيما تكفي يوفنتوس الخسارة حتى صفر / 2 للتأهل للدور قبل النهائي.

ويتربع يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه روما، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الريال.

ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه بيسكارا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي، فيما يلتقي برشلونة مع ريال سوسييداد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الأسباني.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لبرشلونة حيث كان قد خسر من ملقة 2 / صفر يوم السبت الماضي في الدوري الأسباني، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي ليوفنتوس دون أن يتلقى مرماه أية أهداف حيث كان قد فاز على كييفو فيرونا 2 / صفر في الدوري.