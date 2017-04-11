لماذا ذهب سباليتي إلى ميلانو سرًا؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشفت تقارير صحافية عن زيارة لوشيانو سباليتي، المدير الفني لروما الإيطالي، إلى مدينة ميلانو لم يتم الإعلان عنها، ما قد يكون تمهيدًا لانتقاله إلى تدريب أحد قطبي المدينة ميلان أو إنتر ميلان.

والتقط شرطي في محطة ميلانو المركزية صورة “سيلفي” مع سباليتي قبل أن يركب القطار في طريق عودته إلى العاصمة الإيطالية وكشفت هذه الصورة عن زيارة سباليتي لميلانو.

وكان مدرب “الجيالوروسي” يرتدي ملابس عادية وليست رسمية ولم يجب عن أي أسئلة بشأن سبب زيارته إلى ميلانو، أو ما إذا كانت تتعلق بمفاوضات من أجل تدريب أحد قطبي المدينة الموسم المقبل أم لا.

ويلتقي الفريقان ميلان وإنتر في ديربي المدينة الغنية، يوم الأحد المقبل، ضن المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الإيطالي، حيث يحتل إنتر المركز السادس برصيد 57 نقطة ويليه إنتر بفارق نقطتين ويتنافس الفريقان على أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس آخر المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا ما يعني أن قطبي ميلانو قد يغيبا عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وألمح سباليتي مؤخرًا إلى إمكانية رحيله عن روما، حال عدم الفوز بلقب، وقد ودّع الفريق بطولتي الدوري الأوروبي والكأس المحلية ويتأخر عن يوفنتوس، متصدّر الدوري الإيطالي، بست نقاط وبات لقب الدوري بعيد المنال.

وهذا يرجح ذهابه إلى ميلانو للتفاوض مع أحد القطبين حيث يسعى كل منهما للتعاقد مع مدير فني جديد للموسم المقبل.