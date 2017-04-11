4 مفاتيح تحسم مباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

لن تكون مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء مجرد لقاء عادي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فهذه المباراة ستكون حافلة بالعديد من المعطيات والأمور الفنية الكفيلة بجذب أنظار المشاهدين ومحبي الساحرة المستديرة في العالم بأسره.

ويبدو سيناريو نهائي 2015 بين يوفنتوس وبرشلونة حاضراً ويلقي بظلاله على لقاء ربع النهائي بين الفريقين في ظل دوافع الثأر.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز المفاتيح التي تحسم الصدام الكروي بين يوفنتوس وضيفه برشلونة..

ثلاثي دفاع يوفنتوس وmsn

تتجه الأنظار إلى الصراع الثلاثي في خط دفاع يوفنتوس وثلاثي هجوم برشلونة المرعب الملقب بـ”MSN” الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

ويواجه دفاع السيدة العجوز مثلثا هجوميا مرعبا في الخط الأمامي للبارسا في وجود ميسي ونيمار وسواريز يصنع الفارق أمام أي دفاع في العالم.

وتؤكد الأرقام أن الثلاثي MSN سجل هذا الموسم 60 هدفاً وهو هجوم فتاك سبق وأن وصل لمعدلات أكبر من هذا الرقم ويتمتع بقدرات فردية وجماعية تستطيع قهر أي دفاع خاصة في وجود الثنائي الموهوب ميسي ونيمار والهداف القدير سواريز.

في الوقت الذي يبدو فيه دفاع يوفنتوس حديدياً في ظل الاعتماد على طريقة ثلاثة المدافعين بوجود بونوتشي وبارزالي وكيليني، واهتزت شباك اليوفي 30 مرة هذا الموسم خلال 43 مباراة.

وحافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات بدوري الأبطال في وجود حارس قدير ومخضرم بقيمة جان لويجي بوفون الذي يسعى لقيادة السيدة العجوز لاستعادة أمجاد الماضي الأوروبية.

ويرى المدافع المصري الأسبق هاني رمزي لاعب فيردر بريمين الألماني السابق ومدرب منتخب مصر لـلمحليين ، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن أسلوب لعب يوفنتوس باعتماده على الكرة الهجومية مع التوازن الدفاعي يصعّب مهمة برشلونة.

وأضاف نجم فيردر بريمن الألماني الأسبق أن يوفنتوس سيلعب مباراة قوية لأن برشلونة يحارب في الدوري الإسباني للحاق بريال مدريد والضغوط عليه كبيرة هذا الموسم أما اليوفي فالأمور شبه محسومة لديه في الدوري الإيطالي ولاعبوه أكثر هدوءًا.

ألفيس

يبدو أن هناك مفتاحا مهما للمباراة وهو وجود البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن يوفنتوس الذي قضى سنوات تألقه مع برشلونة وهو الأمر الذي يعطي دوافع الانتقام لنجم السامبا.

ويبدو ألفيس أحد أبطال هذه المواجهة في ظل التقارير التي ربطت بينه وبين مواجهته العاطفية ضد فريقه السابق التي لا يتمناها الجناح البرازيلي.

وراهن الكثيرون على أن ألفيس أفلسَ كروياً ورحيله عن برشلونة كان مستحقاً إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك لأن ألفيس يقدم موسماً رائعاً مع السيدة العجوز وشارك في 24 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 لزملائه وأكمل ألفيس 16 لقاء بالكامل وهو ما يؤكد جاهزيته البدنية.

وقال ألفيس في تصريحات صحفية إنه متأكد أن برشلونة يفتقده كثيرا في الملعب.

وعلى النقيض يعاني برشلونة في الجبهة اليمنى بعد رحيل ألفيس لعدم وجود البديل المناسب في ظل تراجع مستوى الثنائي فيدال وسيرجي روبيرتو.

هيغواين ضد دفاع البارسا

ويبدو أنّ هناك صراعا على النقيض بين الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف يوفنتوس الإيطالي ودفاع برشلونة.

ويبدو هيغواين من نجوم الشباك في خط الهجوم على المستوى الأوروبي بصفة عامة في ظل تألقه اللافت وتسجيله 27 هدفاً بقميص السيدة العجوز خلال 3387 دقيقة من المشاركة في 42 مباراة.

وهيغواين ليس غريباً على دفاع برشلونة الذي واجهه لسنوات حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني فريقه الأسبق.

ويعاني برشلونة بشكل واضح في الموسم الحالي دفاعياً فقد استقبل في مسابقة الليجا فقط 28 هدفاً وفي الموسم بالكامل اهتزت شباك البارسا 45 مرة.

وأكد محمود فايز محلل أداء منتخب مصر ومساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر أن هيغواين مهاجم متكامل يجيد الالتحامات وضربات الرأس ويلعب بشكل فردي وجماعي.

وأضاف فايز لـ”إرم نيوز” أن كوبر دائماً يرى هيجواين مهاجما مثاليا يستطيع أن يبني عليه المدير الفني أي طريقة لعب موضحاً أن دفاع برشلونة سيعاني بشكل كبير أمام النجم الأرجنتيني.

العقل المفكر.. إنييستا وبيانيتش

يبقى هناك مفتاح مهم في هذه المواجهة تحت عنوان صراع العقل المفكر بين إنييستا نجم برشلونة المخضرم والرسام الموهوب ونظيره البوسني بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ورمانة الميزان.

يعول برشلونة على خبرة إنييستا وقدراته الفنية رغم تقدم عمره إلا أنه يظل محركا لهجمات البارسا، وصنع 7 أهداف ويظل محورا للخطورة.

في الوقت الذي يعتمد فيه اليوفي على قدرات صانع الألعاب بيانيتش الذي صنع هذا الموسم 10 أهداف لزملائه وقدم مباريات أكثر من رائعة.