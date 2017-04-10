غونزالو هيغواين: بكيت بعد رحيلي عن ريال مدريد

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يستعد غونزالو هيغواين لقيادة هجوم يوفنتوس أمام برشلونة في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء في تورينو لكنه ما زال يتذكر رحيله عن ريال مدريد وبكاءه بشدة بسبب ذلك.

ودافع الدولي الأرجنتيني عن ألوان النادي الملكي بين 2007 و2013، وسجل 121 هدفًا مع الفريق في جميع المسابقات.

وانتقل هيغواين (29 عامًا) إلى نابولي عام 2013 وقضى 3 مواسم ناجحة قبل انضمامه إلى يوفنتوس في صفقة مثيرة للجدل العام الماضي تجاوزت 90 مليون يورو.

وقال المهاجم الدولي في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” الإسبانية “كرة القدم أبكتني من الفرح والحزن. لقد بكيت عندما اضطررت لمغادرة سانتياغو برنابيو ونفس الأمر عند مغادرة نابولي. فأنا دائمًا أتعاطف مع الأندية التي ألعب لها ومغادرتي للناديين أمر حزين”.

ومغادرة هيغواين لريال مدريد لم تكن وفقًا لرغبته عكس رحيله عن نابولي إلى يوفنتوس الذي قدّم عرضًا مغريًا ودفع الشرط الجزائي الضخم في عقد المهاجم الأرجنتيني.

وبدا هيغواين متحمسًا لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال بقميص تورينو رغم أنه واجه البلاوغرانا كثيرًا في الدوري الإسباني، حيث قال: “كل شخص يعرف كم أحب ريال مدريد، لكن الآن أنا لاعب في يوفنتوس. هذه مباراة خاصة لكننا قادرون على التنافس مع برشلونة وهذا يعطينا ثقة كبيرة في المستقبل”.

وأضاف “برشلونة لسنوات في قمة الأندية الأوروبية لكننا مستعدون جيدًا لهذه المواجهة ونؤدي بشكل جيد مؤخرًا. نثق في أنفسنا ومقتنعون بقدرتنا على بذل أقصى ما لدينا في المباراتين”.