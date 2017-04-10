ديبالا يقود حملة ضد الحرب في سوريا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

انضم النجم الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، إلى المخضرم فرانشيسكو توتي، قائد روما، في حملة مناهضة للحرب في سوريا.

وكان توتي بدأ حملة من أجل إيقاف الحرب في سوريا التي تحصد أرواح المدنيين من جميع الأطراف دون أن يكون هناك منتصر.

وكتب ديبالا عبر حسابه على تويتر: “أوقفوا الحروب.. كل طفل هو طفلي”، وذلك بعد قصف القوات الأمريكية لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا ردا على ضرب النظام السوري بقيادة بشار الأسد المدنيين السوريين بالغازات الكيماوية السامة.

وأسفرت هذه الهجمات السورية عن مقتل أكثر من 85 شخصا بينهم أطفال، إلا أن بعض الدول أعربت عن غضبها من الهجومين السوري على المدنيين وكذلك الأمريكي على القاعدة الجوية السورية لأن الأخير تم دون موافقة المجتمع الدولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قاد خلاله ديبالا حملة في ناديه للاستعداد لاستضافة برشلونة، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسيدخل يوفنتوس، الطرف المهيمن في كرة القدم الإيطالية، المواجهة أمام برشلونة، بينما لن يكون الفريق المرشح للفوز رغم أنه سيلعب على أرضه.

ورغم أن برشلونة يملك قوة هجومية مذهلة فإن يوفنتوس صاحب قوة دفاعية كبيرة وبوجود الثلاثي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وغيورغيو كيليني ومن خلفهم الحارس المخضرم جيانلويغي بوفون.

وظهر ديبالا مع بعض من زملائه في فيديو عبر القناة الرسمية للنادي على “يوتيوب” يتوعدون برشلونة بالخسارة في تورينو والثأر من الهزيمة في نهائي البطولة ذاتها العام قبل الماضي بقيادة نجم الفريق السابق أندريا بيرلو.

أعرب لاعب وسط يوفنتوس عن ثقته الكبيرة بالفوز على برشلونة خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء على ملعب “يوفنتوس أرينا”.

وأكد ديبالا أن فريقه يعيش ظروفا أفضل من التي يواجهها برشلونة في الوقت الراهن، إذ خسر الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين أمام ملقا قبل يومين.