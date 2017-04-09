نابولي يهزم لاتسيو ويتمسك بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

فاز نابولي على مضيفه لاتسيو 0/3، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي خوزيه كاييخون في الدقيقة 25 ولورنزو إنسيني (هدفين) في الدقيقتين 51 والثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد لاتسيو عند 60 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن هذا الفوز هو رقم 20 لنابولي هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 7، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للاتسيو هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 مباريات.