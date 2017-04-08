أسطورة روما يتعاطف مع أطفال سوريا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

طالب فرانشيسكو توتي، قائد فريق روما الإيطالي، بوقف الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، والتي تحصد أرواح الأطفال بشكل يومي.

ونشر توتي، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر فيه تضامنه مع أطفال سوريا، الذين يتعرّضون لجرائم حرب، قائلًا: “يكفي قتلًا للأطفال في سوريا، فكل الأطفال هناك هم كأطفالي، يجب أن تتوقف هذه الحرب”.

“جميع الأطفال هم أطفالي” هي حملة بدأت في الانتشار في إيطاليا، تطالب بإنقاذ الأطفال في سوريا، التي تعرضت بعض مدنها لقصف عنيف خلال الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أن تشهد الحملة مشاركة العديد من نجوم الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مثلما فعل فرانشيسكو توتي.