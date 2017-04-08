محمد صلاح يتجاهل التعليق على مستقبله مع روما (حوار)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تحدث الدولي المصري محمد صلاح عن الكثير من الأشياء خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” التلفزيونية، لكنه أغفل ما يتردد عن رحيله بنهاية الموسم عن روما.

ويتردد أن روما يعتزم بيع جناحه المصري إلى أحد الأندية الإنجليزية مقابل 40 مليون يورو أي بنحو ضعف المبلغ الذي دفعه لتشيلسي للتعاقد معه.

لكن صلاح الذي سيكمل عامه الخامس والعشرين بعد نحو شهرين من الآن تحدث في حواره مع المحطة الإيطالية عن خروج روما المحبط منتصف الأسبوع من الكأس المحلية وآمال الفريق لبقية الموسم دون التطرق لمستقبله مع نادي العاصمة في ظل ما يتردد مؤخرًا.

كيف تتطلعون للعودة بعد الديربـي أمام لاتسيو؟

صلاح: “الأمر ليس سهلاً.. لقد رغبنا في الفوز ببطولة ولكن هذه هي كرة القدم.. علينا أن نتجاوز الأمر ونتحسن”.

ماذا يحتاج روما ليفوز بمباريات حاسمة مثل هذه ضد بورتو وليون ولاتسيو؟

“لا شيء، لقد فزنا بالعديد من المباريات وربما كنا مرهقين بعض الشيء ولكن بصورة أساسية لقد خسرنا خارج ملعبنا أمام ليون وفزنا في مباراة العودة وهذا ما حدث أمام لاتسيو، لذا علينا أن نقدم أداء أفضل”.

ما ردُّ الفعل الذي تتوقعه أمام بولونيا في الدوري؟

“إنه ليس بالأمر السهل لأننا نلعب خارج أرضنا، الفارق الآن ست نقاط لذا علينا أن نستمر في التحسن والإيمان بأنفسنا”.

سجل الفريق 100 هدف في 46 مباراة، هل يضع خط هجومكم اليوفي تحت ضغط؟

“علينا أن نتطور، لقد قدمنا أداء طيبًا وسجلنا العديد من الأهداف، علينا أن نكون أفضل ليس في خط المقدمة فقط بل كفريق بصورة كاملة، نحن نبتعد بست نقاط وعلينا أن نتحسن”.

هل يستطيع اليوفي أن يفقد تركيزه باقتراب المباراتين ضد برشلونة؟

“اليوفي فريق جيد، لديهم العديد من اللاعبين وكما رأينا أمام نابولي لقد صنعوا سبع أو ثماني فرص.. لذا علينا أن نفكر في أنفسنا فقط ونفوز بمبارياتنا”.

لقد سجلت أنت وادين دجيكو 47 هدفًا ما بينكم.. هل أنتم أفضل ثنائي هجومي في هذا الدوري؟

“قد قمنا بعمل جيد وسجلنا العديد من الأهداف، ولكننا 11 لاعبًا لذا علينا التحسن كفريق.. علينا أن نكون أفضل ونفوز بالمباريات المقبلة”.

ما الذي قام لوتشيانو سباليتي بتعليمه لك؟

“نحن نلعب بصورة أفضل منذ مجيئه ويمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب، لقد تحسنا كفريق وكلاعبين، لقد خسرت بعض المباريات وقد يكون بسبب الإرهاق كذلك، ولكن الآن يتبقّى لنا ثماني مباريات وعلينا التركيز للفوز بهم”.