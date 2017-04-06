كيليني يحصل على شهادة علمية.. تعرّف على تخصصه (صورة)

المصدر: إرم نيوز

حصل الإيطالي جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تورينو الإيطالية، بعد ساعات قليلة من وصول فريقه إلى نهائي كأس إيطاليا للموسم الثالث على التوالي، بعد تخطي عقبة نابولي.

ونشر المدافع المخضرم، صورته بعد مناقشته لرسالة الماجستير، أمام اللجنة المكونة من عدة أساتذة جامعيين مبديًا سعادته بالوصول إلى تلك المكانة العلمية.

وتخرَّج كيليني في كلية الاقتصاد، قبل عدة سنوات، ويعد أكثر لاعبي الكرة في أوروبا، اهتمامًا بالعلم والثقافة وهو ما يجعل زملاءه في يوفنتوس يصفونه بـ “الدكتور الفيلسوف”، لحبه الشديد للقراءة أثناء المعسكرات.