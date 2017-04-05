هيغوايين يقود يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا رغم الهزيمة أمام نابولي

المصدر: روما ـ إرم نيوز

لحق يوفنتوس بفريق لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم رغم هزيمته 2 / 3 أمام مضيفه نابولي اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

واستفاد يوفنتوس من فوزه 3 / 1 على ملعبه ذهابًا ليفوز 5 / 4 في مجموع المباراتين ويقطع الخطوة قبل الأخيرة على طريق الدفاع عن لقبه.

ويلتقي يوفنتوس في النهائي مع لاتسيو الذي تأهل للنهائي بالفوز على جاره روما 4 / 3 في مجموع مباراتيهما بالمربع الذهبي.

وقلب نابولي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 2 في الشوط الثاني لكن هذا لم يكن كافيًا لتعويض نتيجة مباراة الذهاب.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدف نظيف سجله الأرجنتيني غونزالو هيغوين في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تعادل السلوفاكي ماريك هامشيك لنابولي في الدقيقة 53 ثم تقدم هيغوايين ليوفنتوس بهدف ثانٍ في الدقيقة 59 قبل أن يرد نابولي بثنائية سجلها درايس ميرتنز ولورنزو إنسيني في الدقيقتين 61 و67.

وبهذا، رفع هيغوايين رصيده إلى ثلاثة أهداف في هذه المواجهة المثيرة مع فريقه السابق حيث كان اللاعب أحرز هدفًا في مباراة الذهاب.

وقال المخضرم اندريا بارزالي نجم يوفنتوس، والذي شارك في آخر 14 دقيقة من المباراة “جازفنا في نهاية المباراة وتعرضنا للخطر. ولكننا كنا نعلم أننا نعاني بالفعل في أية مباراة على ملعب نابولي… ورغم هذا، تحلينا بالحنكة وأعتقد أننا تأهلنا عن جدارة”.

وفي بداية نشيطة ومثيرة للمباراة، حرم بيبي ريينا حارس مرمى نابولي النجم الأرجنتيني هيغوايين من هز الشباك مبكرًا إثر تمريرة خلفية خطيرة من أمادو دياوارا.

كما أنقذ نيتو حارس مرمى يوفنتوس، الذي يشارك مع الفريق في مباراة الكأس، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 12 إثر تسديدة من خوسيه كاييخون.

ورغم هذا، افتتح هيغوايين التسجيل في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة لينهي الشوط الأول لصالح فريق السيدة العجوز.

وتوالت أهداف الفريقين في الشوط الثاني لكن التأهل في النهاية كان لصالح يوفنتوس الذي يطمح إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية للموسم الثالث على التوالي وهو ما لم يحققه أي فريق في إيطاليا من قبل.