ريال مدريد يسيطر على تشكيلة 2016 (صورة)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

سيطر فريق ريال مدريد على تشكيلة العام 2016 بحسب مجلة “ليكيب” الفرنسية والتي نشرتها اليوم على موقعها الإلكتروني وجاءت نتيجة الاختيار من عدد من الخبراء والصحفيين.

وجاء في التشكيلة 4 لاعبين من ريال مدريد وهم المدافعان البرازيلي مارسيلو والإسباني سيرجيو راموس ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحل يوفنتوس ثانيًا رفقة برشلونة، بتواجد المدافع البرازيلي داني ألفيس الذي لعب نصف الموسم الماضي رفقة الفريق الإسباني وانتقل الصيف الماضي للفريق الإيطالي.

ودخل التشكيلة من يوفنتوس الحارس جانلويغي بوفون والمدافع ليوناردو بونوتشي، ومن برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ومثّل الدوري الإنجليزي الممتاز الفرنسي نغولو كونتي لاعب ليستر سيتي السابق وتشيلسي الحالي، كما دخل الفرنسي أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية.

وبالمقارنة مع تصويت رواد الموقع الإلكتروني للمجلة فلم يحدث سوى تغييرين حيث اختارت الجماهير 9 من أعضاء التشكيل الذي اختاره الصحفيون والخبراء ودخل الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة مكان الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومدافع آرسنال الفرنسي لوران كوتشيليني مكان الإيطالي ليوناردو بينوتشي.