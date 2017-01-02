هل استخدم هيغواين “فوتوشوب” ليبدو رشيقًا؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

بث الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، صورة وفيديو عبر حسابه على انستغرام جعل متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكون في استخدامه برنامج “فوتوشوب” لتغيير هيئته ليبدو جسمه متناسقا وأكثر تحديدا وبروزا للعضلات.

وظهر مهاجم نابولي السابق عاري الصدر وهو يسدد كرة بقدمه من منتصف ملعب لكرة السلة لتسقط في الشبكة مباشرة ويصرخ بعدها فرحا.

وبعدها التقط صورة مع أحد اصدقائه وكانا عاري الصدر أيضا لتظهر عضلات بطنه بارزة على غير المعتاد، حيث يبدو في المباريات بدينًا خاصة في منطقة البطن.

كما أنه بدا في الفيديو الذي بثه دون عضلات في منطقة البطن عكس الصورة التي بثها بصحبة صديقه ليزيد شكوك متابعيه بشأن الصورة.

واحتلت صفقة انتقال هيغوايين من نابولي إلى يوفنتوس الموسم الماضي رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعدما تجاوزت 90 مليون يورو.