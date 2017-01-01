ميسي يتصدّر قائمة هدافي 2016

المصدر: إرم نيوز

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين لعام 2016 متفوقًا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وسجل النجم الأرجنتيني 51 هدفًا في 2016، بفارق هدف وحيد عن إبراهيموفيتش.

وجاء الأورغواياني لويس سواريز في المركز الثالث برصيد 48 هدفًا، مقابل 43 للبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بالكرة الذهبية.

وساهم ميسي في تتويج برشلونة بثنائية الدوري والكأس، فيما قاد إبراهيموفيتش فريقه السابق باريس سان جيرمان للحفاظ على بطولة الدوري.

بينما قاد رونالدو ريال مدريد للظفر بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وأمم أوروبا مع البرتغال.

وفيما يلي قائمة افضل 10 هدافين في 2016:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 51 هدفًا.

2. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان) 50 هدفًا.

3. الأوروغواياني لويس سواريز (برشلونة) 48 هدفًا.

4. البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 42 هدفًا.

5. البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 39 هدفًا.

6. الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) 36 هدفًا.

7. الأوروغواياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 36 هدفًا.

8. الأرجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس/نابولي) 33 هدفًا.

9. الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند) 32 هدفًا.

10. الفرنسي ألكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 30 هدفًا.