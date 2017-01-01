محمد صلاح أفضل لاعب في روما خلال 2016

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

توج المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ناديه روما الإيطالي، وفقا لاستفتاء أجراه الموقع الرسمي للنادي خلال الفترة الماضية، بعدما تفوق على 5 من زملائه.

وحل صلاح في المركز الأول وفقا لتصويت الجماهير على الموقع خلال الفترة الماضية، متفوقا على إيدن دجيكو ورادجا ناينغولان ودييغو بيروتي وأليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس، أصحاب الترتيب من الثاني للسادس.

ويأتي هذا التتويج بعد أيام من فوز الدولي المصري بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب كرة قدم عربي في مؤتمر الرياضة المقام في دبي.

وتفوق صلاح على صانع اللعب الجزائري رياض محرز الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي والمدافع المغربي مهدي بنعطية الذي يلعب في يوفنتوس على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ.

وسجل اللاعب المصري 14 هدفا مع روما الموسم الماضي وتسعة أهداف هذا الموسم الحالي وقاد مصر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم.

وانضم صلاح، البالغ عمره 24 عاما، إلى تشكيلة منتخب بلاده التي تستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الغابون خلال الشهرين المقبلين.