ما ترتيب محرز في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2016؟

المصدر: إرم نيوز

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية قائمة تضم أفضل 100 لاعب عام 2016.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس القائمة، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الفرنسي أنطوان غريزمان.

فيما احتل الجزائري رياض محرز المركز السابع في القائمة.

واحتل كريستيانو المركز الأول الذي تُوِّج مع الميرينجي بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، فيما حصد مع منتخب بلاده كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخ البرتغال بعد الفوز على فرنسا صاحبة الضيافة في النهائي.

وعلى المستوى الشخصي حصد كريستيانو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وعن ميسي، ذكرت الصحيفة أنه على الرغم من عدم تمكن نجم برشلونة من الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته، ورغم فشله مجددًا مع منتخب الأرجنتين في تحقيق أي لقب بخسارته نهائي كوبا أمريكا المئوية أمام تشيلي، إلا أنه تُوِج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن غريزمان احتل المركز الثالث بعد تألق سواء بأدائه مع منتخب فرنسا الذي تأهل معه لنهائي كأس الأمم الأوروبية، أو مع أتلتيكو مدريد الذي خاض معه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن غريزمان سجل 35 هدفًا هذا العام وينذر بمستقبل واعد.

ويستكمل قائمة العشرة الأوائل على الترتيب الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) والأوروغوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار (برشلونة) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي) والبرتغالي بيبي (ريال مدريد) والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (بروسيا دورتموند) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد).

ومنحت الصحيفة المركز الـ100 والأخير لفريق شابيكوينسي البرازيلي تكريما له بعدما لقي غالبية لاعبيه وجهازه الفني مصرعهم في حادث طائرة الشهر الماضي.