تعرّف على مواعيد فترة الانتقالات الشتوية لدول أوروبا

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

تنطلق بعد غد الأحد فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا وتستمر لمدة شهر واحد وستتجه الأنظار لإنجلترا وإيطاليا على وجه الخصوص حيث من المحتمل أن تجري الأندية صفقات مهمة، كما سيدخل الدوري الصيني الممتاز السوق الأوروبية لخطف عدة لاعبين.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير من كل عام في أغلب الدول الأوروبية وتنتهي يوم 31 منه.

ونستعرض مواعيد فترة الانتقالات الشتوية في دول أوروبا:

فرنسا وإنجلترا واليونان وإسكتلندا في الأول من يناير حتى منتصف ليلة 31.

ألمانيا: من 1 يناير حتى الساعة 6 مساءً من 31 يناير.

إيطاليا: من 3 يناير حتى الساعة 11 ليلًا من 31 يناير.

إسبانيا: من 2 يناير حتى 31 يناير.

هولندا: من 3 يناير حتى 31 يناير.

روسيا: من 25 يناير حتى 24 فبراير.

البرتغال: من 3 يناير إلى 2 فبراير.

تركيا: من 5 يناير حتى الساعة 11 ليلًا من 1 فبراير

سويسرا: من 16 يناير حتى 15 فبراير.