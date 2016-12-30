قطبا ميلان يغزوان سوق الانتقالات بـ500 مليون يورو.. تعرّف على اللاعبين المطلوبين

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تتجه الأنظار لفترة الانتقالات الشتوية القادمة رغم كونها فترة ثانوية في أوروبا بعد ضخ أموال قوية صينية في عدد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها قطبا مدينة ميلان.

ويعاني أسي ميلان وإنتر ميلانو من تراجع كبير في المستوى وغابا عن دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة واستسلما لسيطرة يوفنتوس وتقدم نابولي وروما.

ودخلت الأموال الصينية الى الفريقين الشهيرين حيث تسعى الشركات الصينية لضخ استثمارات قوية لإعادتهما لقمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية.

وبحسب صحيفة ” كورير ديل سبور” فإدارة الفريقين تتوافر على مبلغ 500 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريقين منها 350 مليونا لأسي ميلان و150 مليونا لإنتر ميلانو.

واشترت شركة صينية أكثر من 99 في المائة من أسهم أسي ميلان فيما دخلت شركة صينية أخرى شريكا في أنتر ميلانو بنسبة 70 في المائة وهو ما منح الفريقين سيولة مالية ستحل مشاكلهما وتراجع مستواهما معا.

ويعتزم الفريقان استهداف نجوم كبار من بينهم ثنائي باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينهوس والإيطالي ماركو فيراتي ومهاجم آرسنال التشيلي أليكسيس سانشيز والإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد والإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان تشيلسي.

ويأمل الفريقان بخطف بعض الصفقات في الشتاء لتعديل مسارهما والمنافسة على مقعد أوروبي ويبدو ميلان الأقرب لكونه يحتل الصف الخامس بـ33 نقطة بلقاء ناقص وعلى بعد نقطتين من الصف الثالث المؤهل لدوري الأبطال، فيما يحتل إنتر ميلانو الصف السابع بـ30 نقطة وبدوره ليس بعيدا عن الصفوف الثلاثة الأولى سوى بـ5 نقاط.

وقد تنتظر إدارة الفريقين الصيف القادم لصرف 500 مليون يورو في السوق الرئيسة وجلب نجوم كبار للعودة للتنافس على الألقاب مجددا.