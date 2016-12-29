تشيلسي ينافس ميلان على لاعب من الدرجة الثانية الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جهّز عرضًا قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني لضم ريكاردو أورسوليني لاعب خط الوسط من نادي أسكولي المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأشارت قناة “سبورت إيطاليا” التلفزيونية إلى أن تشيلسي يتنافس مع ميلان على ضم اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، ولكن النادي الإنجليزي تقدم بعرض ربما يجد أسكولي صعوبة في رفضه.

وسجل أورسوليني 4 أهداف خلال 20 مباراة بدوري الدرجة الثانية مع أسكولي خلال الموسم الحالي، كما شارك في 4 مباريات ضمن منتخب الشباب الإيطالي (تحت 20 عامًا).