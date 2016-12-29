الفنزويلي رينكون يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

المصدر: روما – إرم نيوز

يستعد نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، للإعلان رسميا عن صفقة ضم قائد منتخب فنزويلا توماس رينكون من صفوف جنوه.

ووصل لاعب الوسط الدولي رينكون بالفعل إلى تورينو للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لرينكون عقب وصوله إلى المركز الطبي لإجراء الفحوص الطبية.

وكتب يوفنتوس: “توماس رينكون وصل إلى تورينو، الفحوص الطبية جارية الآن”.

ومن المتوقع أن ينضم رينكون، البالغ 28 عاما، بعقد إعارة إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع الشهر المقبل، على أن ينتقل اللاعب بعقد نهائي للفريق في نهاية الموسم مقابل نحو ثمانية ملايين يورو.

وانضم رينكون إلى جنوه قادما من هامبورغ الألماني في 2014 وشارك معه في 78 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.