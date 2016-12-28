المهدي بنعطية لا يفكر في الرحيل عن يوفنتوس

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

هنأ المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب المغربي، النجم المصري محمد صلاح، جناح روما بفوزه بجائزة “غلوب سوكر” العالمية كأفضل لاعب عربي في عام 2016، كما أكد استمراره في فريق يوفنتوس وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ا صلاح توج بالجائزة على حساب الجزائري رياض محرز والمغربي المهدي بنعطية، الذي نشر صورة له برفقة النجم المصري وكتب عليها: “هنيئا محمد صلاح على الجائزة أفضل لاعب عربي في السنة”.

من جهة أخرى، أكد قائد المنتخب المغربي استمراره في فريقه يوفنتوس رغم قرار المدرب ماسيميليانو أليغري بعدم الاعتماد عليه أساسيا نافيا كل الإشاعات التي تحدثت عن عودته لبايرن ميونخ والرحيل مجددا كمعار لفريق جديد.

وقال بنعطية لقناة “سكاي سبورتس”: “أركز حاليا على المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا وأتمنى أن نقدم مستوى جيدا وبعدها سأعود ليوفنتوس وسأحاول أن أقدم كل ما لدي كلما منح لي المدرب الفرصة”.

ولم ينتقد النجم المغربي المدرب الإيطالي، مشددا: “المدرب أليغري له اختيارات أخرى، وأنا أحترمه كلنا زملاء في الفريق وسأعود بالتأكيد للفريق مرة أخرى، قدمت مستوى جيدا في اللقاءات التي لعبتها باستثناء لقاء جنوة إذ كان الجميع سيئا”.