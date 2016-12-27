محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب عربي من “غلوب سوكر”

المصدر: إرم نيوز

فاز الدولي المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، بجائزة غلوبال سوكر “أفضل لاعب عربي في 2016″، متفوقا على اللاعب الدولي المغربي المهدي بن عطية، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وبدأ صلاح العام بشكل قوي في النصف النهائي من الموسم في الدوري الإيطالي مع روما وسجل 9 أهداف مع روما وخلال موسم 2015/ 2016 سجل 14 هدفا، بينما سجل في النصف الأول من الموسم الحالي والذي انطلق في أغسطس الماضي 8 أهداف في الدوري كما صنع 5 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله هدفا في بطولة الدوري الأوروبي.

#محمد_صلاح يتفوق على #رياض_محرز والمهدي بن غطية ويتوج بجائزة @Globe_Soccer لأفضل لاعب عربي في ٢٠١٦ pic.twitter.com/dYkGwMSS5V — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 27, 2016

وعانى صلاح من مرحلة محبطة في مسيرته بعد انتقاله من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يشهد مشواره في البلوز النجاح المتوقع، مما دفع فريقه الإنجليزي لإعارته إلى فيورنتينا الإيطالي، حيث تألق مع الفيولا، وبعدها انتقل إلى روما المنافس المباشر ليوفنتوس على الكالتشيو هذا الموسم.