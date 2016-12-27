دجيكو: الفارق بين يوفنتوس وروما هو الجماهير (حوار)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

سلط الدولي البوسني إدين دجيكو الضوء على التطور الهائل، الذي شهده على مستوى الأداء مع بداية الموسم الجديد، خاصة بعدما أصبح هدفا للفريق.

وخلال فترة إجازات الأعياد التقى موقع روما على الإنترنت مهاجم مانشستر سيتي السابق ودار الحوار التالي:

ما الذي تريد أن تسلط عليه الضوء في عام 2016 على المستوى الرياضي؟

دجيكو: الأشهر الأربعة الأخيرة بعد موسم أعتقد أنه كان صعبًا، فقد عدت لمستواي المعهود في الأشهر القليلة الماضية”.

ما الذي تغير هذا الموسم؟

دجيكو: كل شيء، كان الموسم الأول صعبًا لأنني لم أكن أعرف الدوري الإيطالي، العديد من الفرق هنا يلعبون بدفاع مغلق للغاية ولذلك كان الأمر صعبًا لأنني احتجت لمعرفة الطريقة الأمثل للعب، كل شيء على ما يرام الآن وأتمنى أن يستمر ذلك.

قال المدرب إنك سألته عما إذا كنت لا تزال جزءًا من خطة الفريق؟

دجيكو: قلت للمدرب عقب نهاية الموسم الماضي أنني أريد البقاء في الفريق لإثبات نفسي، خصوصًا من انتقدني وقال إن هذا ليس موسما جيدا بالنسبة لي، دائمًا ما كنت أمتلك الثقة في نفسي وأنا في غاية السعادة الآن”.

ماذا يكون رد فعلك عندما يقول المدرب أنك لا تزال تفتقد للقتال التنافسي لتصبح لاعبًا كبيرًا؟

دجيكو: هذا شيء طبيعي جدًا، أريد أن أتطور بشكل دائم وأن أسجل الأهداف دائمًا، فكما يقول دائمًا ما يكون هناك مساحة للتطور، أعتقد أنه على صواب عندما يقول أنني لا زلت أفتقد لبعض للمسة الفنية الكافية ولكن هذا ما أنا عليه، أحتاج لمزيد من التركيز لتسجيل المزيد من الأهداف.

هل تعتقد أنه أصبح من الصعب الوصول لليوفي أم أنك ما زلت واثقًا من القدرة على المنافسة؟

دجيكو: اليوفي فريق كبير ونحن نعلم ذلك، ولكن كل الاحتمالات واردة والأمر لم يحسم بعد.

كيف تفسر هفوات الفريق على مستوى التركيز؟ وهل هي مسألة عقلية كما قال تشيزني (حارس الفريق)؟

دجيكو: لقد فقدنا تركيزنا في بعض المباريات بالتأكيد والعقلية جزء من المشكلة، كنا متقدمين على كالياري ولا يجب أن يتعادل فريق جيد مثلنا في مباراة مثل هذه، وفي مباراة أتلانتا لم نكن في مستوانا في الشوط الثاني أيضًا، نحتاج للتحسن في هذا بلا شك ونتمنى أن نتحسن في المستقبل.

يخلو ملعب الأوليمبيكو من الجماهير لفترة اقتربت من العام، ما تأثير ذلك عليكم؟

دجيكو: نحن نلعب من أجل الجماهير، ليس سهلًا أن نلعب في ملعب ليس ممتلىء ثم نذهب لنلاقي اليوفي في ملعب مكتظ بالجماهير، أريد أن أرى هذا في روما، سيكون كل شيء أسهل.

ما طموحاتك في عام 2017؟

دجيكو: الفوز بشيء إن أمكن ذلك.